Calciomercato 2023 | acquisti | cessioni e trattative di tutte le squadre di Serie A

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – La Roma cerca un attaccante e sogna Romelu Lukaku. L'Inter insegue un difensore. Il Milan aspetta l'occasione per l'ultimo colpo. La Juve deve cedere qualcuno prima di rafforzare l'organico. Il Napoli, perso Gabri Veiga, cerca un centrocampista. Manca una settimana alla chiusura dele, tra voci e ultime news, tutti i club sono attivi per completare le operazioni. Intanto, ecco glie ledella sessione estiva del. Tutti gli affari ufficiali inA squadra per squadra. ATALANTA.: Scamacca (a, West Ham); Touré (a, Almeria); De Ketelaere (c, Milan); Kolasinac (d, Olympique Marsiglia) f.c.; Bakker (d, Bayer Leverkusen); Adopo (c, Torino) f.c.; Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.; ...

TORINO - Dopo un anno dall'addio, Alexis Sanchez è pronto per tornare a vestire la maglia dell'Inter. per completare il reparto d'attacco da mettere a disposizione di Simone Inzaghi in vista degli ...Colpo a zero in difesa: dall'Eintracht preso Evan Ndicka, NEWS E TRATTATIVE LIVE ROMA (3 - 5 - 2) PORTIERE: RUI PATRICIO DIFENSORE CENTRALE: MANCINI DIFENSORE CENTRALE: SMALLING Vai ...Domani sera il Finale esordirà ufficialmente in Coppa Italia di Promozione contro il Camporosso, motivo per cui anche la serie delle ufficialità in arrivo dal 'Felice Borel' è in costante ...

Le notizie di calciomercato del 24 agosto 2023 Sport Fanpage

Sempre più movimentato: è il centrocampo – ma forse sarebbe corretto dire l’intero calciomercato – del Bologna targato Sartori. In uscita, prima hanno salutato Soriano e Medel, a cui non è stato ...Secondo il 'Telegraph' la condizione è che il club giallorosso paghi per intero lo stipendio dell'ex attaccante dell'Inter ...