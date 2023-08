"Ringrazio la società che me lo ha riportato indietro - ammette- Io non chiedo mai nulla e se per una volta ho fatto un'eccezione l'ho fatta per lui. Per noi è un giocatore importante, aveva ...A spiegarlo è statoche in conferenza stampa ha anche parlato di chi ora dovrà sostituire l'ex Bari, Perisan : ' Grande fiducia in lui, come è accaduto lo scorso anno quando si infortunò ...Paolo, allenatore dell'Empoli , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza. 'Affrontiamo una squadra allenata da un tecnico molto bravo, noi non siamo al top ma ...

Calcio: Zanetti si gode ritorno Cambiaghi 'Ora passi avanti da tutti' Tiscali

Si ferma Caprile: 'Starà fuori per diverse partite' EMPOLI (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta casalinga col Verona l'Empoli prova a riscattarsi ...