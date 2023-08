Calcio | Ventura | ‘dimissioni Mancini? Si doveva trovare un modo diverso’

Parlando delle varie rose,ha detto: "Chi ha la rosa più completa L'Inter ha l'organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder ...Lo ha detto l'ex Ct azzurro Gian Pieroin un'intervista alla Gazzetta dello Sport, a proposito della squadra di Simone Inzaghi. E sui vantaggi per la Juventus senza coppe europee: "Tanti, ...Obiettivo fallito prima dae poi dallo stesso Mancini: sia in Russia che in Qatar l'Italia è stata la grande assente. E ancora prima che scattino le qualificazioni, previste al termine dei ...

Calcio: Ventura, 'Inter la più completa, bene la Juve a Udine ma non si cancellano 2 anni in 45'' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “L’Inter ha l’organico più completo. Due giocatori per ruolo. A centrocampo e in difesa Inzaghi può fare turnover senza veder calare il tasso tecnico. Sono andati via in ...Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “Quando non si conoscono bene le situazioni è difficile dare giudizi. Mancini dice una cosa, la Figc un’altra. Ma è chiaro che dal punto di vista dell’immagine ne siamo u ...