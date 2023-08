Calcio | Rubiales | ‘non mi dimetto | mi difendo fino alla fine’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) Madrid, 25 ago. – (Adnkronos) – “Non mi. Non mi. Non mi. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sinofine. Spero che si segua la legge e siccome non c’è niente non mi aspetto niente di male”. Così il presidente Luis, aprendo l’assemblea della Federcalcio spagnola. Il numero uno della Rfef è finito nell’occhio del ciclone per il bacio, non consensuale,calciatrice iberica Jenni Hermoso durante la premiazione della finale della Coppa del Mondo vinta dSpagna per 1-0 sull’Inghilterra. L'articolo CalcioWeb.