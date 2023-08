Calcio | Rubiales | ' bacio con Hermoso spontaneo e consensuale'

Rimane comunque la possibilità che Luispossa essere squalificato dal Consiglio Superiore dello Sport , attivato già dalla LegaFemminile e c'è il governo pronto a fare le sue mosse. ...è sotto accusa per il bacio sulla bocca dato alla calciatrice campionessa del mondo, Jenni Hermoso, durante la cerimonia di premiazione della squadra: "Questo è l'organo che mi ha eletto, ...ROMA - Non ha nessuna intenzione di dimettersi, il presidente della Federcalcio spagnola Luis, dopo il caso nato per il suo bacio alla Hermoso e l' esultanza sopra le righe dopo la vittoria dei mondiali femminili da parte della Spagna. Nel corso dell'assemblea, ha spiegato: " Voglio ...

Madrid, 25 ago. - (Adnkronos) - Il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso "è stato spontaneo, reciproco e consensuale". Così presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales nel corso del suo ...Dopo il bacio alla calciatrice Hermoso durante la premiazione dei Mondiali, il presidente della Federcalcio spagnola Rubiales va al contrattacco e ...