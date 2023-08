Calcio | Mourinho | ' Lukaku? Pinto mi ha detto che dopo Azmoun arriverà altro attaccante'

Vigilia della seconda giornata di campionato, nonché prima trasferta per la Roma e per José. Domani sera i giallorossi giocheranno contro il Verona al Bentegodi, con al seguito tifosi. In panchina però non ci sarà lo Special One, che sconterà l'ultimo turno di squalifica rimediato ...L'operazione è tutt'altro che semplice, ma Josésta spingendo per avere un centravanti affidabile dopo l'infortunio di Abraham. Tensione invece in casa Inter per Benjamin Pavard , ancora ...I tifosi sognano da giorni Romelu Lukaku , soprattutto dopo che la Roma ha preso Azmoun bloccando l'arrivo di Zapata . José, neppure a dirlo, se lo augura con tutto se stesso. Se prima, però, con la Juventus in pole position, Big Rom sembrava destinato ai bianconeri, adesso, a pochi giorni dalla fine del mercato, ...

Diretta, Mourinho in conferenza: le parole dell'allenatore della Roma prima del Verona LIVE Corriere dello Sport

Le parole di José Mourinho LIVE in conferenza stampa, a partire dal match contro il Verona fino alle recenti voci di calciomercato per i giallorossi ...La Roma vuole centrare la prima vittoria stagionale dopo il pareggio all'esordio contro la Salernitana e spera di uscire con i tre punti dal Bentegodi. Di fronte i giallorossi di Mourinho troveranno p ...