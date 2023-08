Calcio | Milan; Pioli | Torino può mettere tutti in difficoltà

... si sente apprezzato (e valorizzato) da Gasperini e sembra finalmente essersi scrollato di dosso quella paura che ha condizionato la sua esperienza al. Per questo l'opzione "De Ketelaere ...Lo ha detto il tecnico delStefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. "Domani affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte ha vinto quattro volte.Lo ha detto il tecnico delStefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. "Nella mia testa vorrei una squadra con doppi ruoli e poi attingere dai giovani. Se ...

Ancelotti: "Champions-Milan Difficile competere con pochi soldi. Mai pensato a Osimhen" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pioli, tra una carezza e una critica, rivela che i tifosi del Milan possono aspettarsi nella stagione appena iniziata la consacrazione del campione portoghese: l’eccezione ormai certificata alla ...Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..