Calcio | Inter | visite mediche per Alexis Sanchez

... è una squadra che si è rafforzata e hanno il nostro stesso obiettivo", avverte Palladino che ritrova Izzo: "Ci è mancato contro l', ma D'Ambrosio lo ha sostituito bene. Per noi Izzo resta un ...Sarà un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo, nello stesso tempo penso che le big come, Juventus e Milan si siano rafforzate molto".Sanchez, che è uscito dalla sede milanese del Coni per salutare i tifosi presenti ("Carico Come sempre", ha detto), arriva all'dopo essersi liberato a scadenza di contratto dal Marsiglia: il ...

Inter, Zilliacus: 'Zhang ha fatto un ottimo lavoro e non vuole vendere. Io nel club anche da socio' Calciomercato.com

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Alexis Sanchez è pronto a diventare nuovamente un calciatore dell'Inter. L'attaccante cileno sta infatti svolgendo ...'Akpa Akpro potrebbe farci fare quel salto che ci serve' MONZA (ITALPRESS) - Ripartire da quanto di buono mostrato a San Siro e correggere gli ...