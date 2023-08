Calcio in tv oggi venerdì 25 agosto | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023)25, il grandenon si ferma e sono previsteinteressantissime in tv e. Dallo scorso weekend sonola Serie A e la Serie B, ma anche gli altri top campionati europei sono già nel vivo. Ma in questa giornata saranno differenti le sfide in grado di attirare l’attenzione. Si partirà alle 16.00 con il Campionato Primavera e il 1° turno: in campo Sassuolo-Sampdoria e Inter Empoli. Poi sarà il momento de LaLiga e attenziona a Las Palmas-Real Sociedad. Alle 20.00ne troveremo invece in campo la squadra di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr, che se la vedrà con l’Al Fateh. Mezz’ora più tardi poi, ci sarà il fischio d’inizio della 2° giornata del campionato cadetto e a scendere in campo a Marassi troveremo la ...