Calcio | Gasperini pronto per il Frosinone ' Gara difficile'

(Di venerdì 25 agosto 2023) "Mai messo veti sulla cessione di Zapata", precisa il tecnico dell'Atalanta BERGAMO - "Chemi aspetto domani? Come visto col Napoli sarà, è una formazione entusiasta per la promozione, ...

... CDK in pole A Reggio Emilia, i cambi diavevano portato in dote una vittoria maturata nel finale di partita. L'ottima linea a 3 difensiva aveva concesso poco e allora si va verso la ..."Se può giocare già titolare con Scamacca C'è anche Muriel, si è visto poco ma sta bene - prosegue- Ci sono giocatori che hanno una condizione migliore: Scamacca e De Ketelaere non sono ...Sull'avversario della seconda giornata,è netto: "Ha messo in difficoltà anche il Napoli, quindi dovremo metterci la massima concentrazione sapendo che le differenze di valori tra le ...

Atalanta, Gasperini in conferenza: "Mai messo veti su Zapata" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini analizza in conferenza stampa il match di domani contro il Frosinone, in programma alle ore 18.30.'Mai messo veti sulla cessione di Zapata', precisa il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) - 'Che gara mi aspetto domani Come visto col ...