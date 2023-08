Calcio | Consiglio Sport Spagna | avviata procedura per sospendere Rubiales

(Di venerdì 25 agosto 2023) Madrid, 25 ago. (Adnkronos) - Il presidente delsuperiore dellospagnolo, Victor Francos, ha ufficializzato che oggi stesso verrà presentata una denuncia al Tribunale amministrativo delloper grave e cattiva condotta nei confronti del presidente della FederLuis. "Se il tribunale lo riterrà opportuno,sarà sospeso", ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona.oggi non dimettendosi "non ha fatto quello che avrebbe dovuto", ha aggiunto Francos.

Madrid, 25 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio superiore dello Sport spagnolo, Victor Francos, ha ufficializzato che oggi stesso verrà presentata una denuncia al Tribunale amministrativo dello Sport per grave e cattiva condotta nei confronti del presidente della Federcalcio Luis Rubiales. "Se il tribunale lo riterrà opportuno, Rubiales sarà sospeso", ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona. Rubiales oggi non dimettendosi "non ha fatto quello che avrebbe dovuto", ha aggiunto Francos.