Calcio | Atalanta; Gasperini | mai messo veti su Zapata

Un turno di stop e quindi semaforo verde per Cerofolini , titolare contro l'In attacco si candida fin da subito Cheddira : l'italo - marocchino ha scelto il numero 70 e dovrà battagliare con ...Alla vigilia dell'anticipo di Frosinone, Gian Piero Gasperini smentisce di essere stato l'artefice del mancato passaggio alla Roma del centravanti dell': "Duvan gode della mia fiducia, è ...Così l'allenatore dell'Gian Piero Gasperini sul mercato in vista della gara con il Frosinone : " De Ketelaere Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol ...

Atalanta, il piano di fine mercato | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il meglio del calcio bergamasco: da Lallio alla Magrini, dall’Atalanta all’Inter herreriana dei grandi trionfi Il 25 agosto, oltre che del CEO Luca Percassi, è il compleanno dell’artefice massimo dell ...Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la seconda giornata del campionato 12.54 – “Quest’anno c’è un entusiasmo particolare, anche per l’Europa riconquistata. In ...