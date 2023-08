Da tre anni, l'ha intitolato il premio a Pablito, che con le sue invenzioni ha portato l'Italia al titolo mondiale del 1982. Come lui, "Victor Osimhen ha un debole per i gol che indirizzano o ...... con un ruolo da protagonista, calciatori che hanno rappresentato momenti significativi per club, tifosi e per la storia del campionato cadetto", ha affermato Umberto Calcagno, presidente. A ......su temi fondamentali del mondo del. Sono stati invitati nei vari workshop il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il PresidenteUmberto ...

Calcio: Aic, domenica a Napoli il ‘Paolo Rossi’ a Osimhen La Sicilia

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il premio 'Paolo Rossi' a Victor Osimhen. Domenica prossima allo stadio Maradona, prima della partita del secondo turno ...Tante le "leggende" che hanno dato la loro disponibilità.ROMA (ITALPRESS) - L'Associazione Italiana Calciatori e la Lega B danno il via alla quinta stagione del progetto "Inviato AIC sul campo": le ...