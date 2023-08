Caivano | quello che sappiamo sullo stupro di gruppo delle cuginette di 13 anni

...stata diffusa oggi " lo scorso luglio hanno violentato due cugine 13enni nel Parco Verde di... comemammario e della prostata. La terapia ormonale di castrazione ha finalità importanti e ...Ci sarebbe stato già un fermo,dell'unico maggiorenne appartenente al gruppo. Le due cuginette ora si troverebbero in una casa famiglia lontano da. I commenti sulla violenza sessuale '......di appena 13 anni sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di, in ...impugnato la scarcerazione e chiesto l'aggravamento della misura cautelare a un gip diverso da...

Cugine 13enni stuprate a Caivano, indagini da un messaggio: Non ... Fanpage.it

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “A Caivano come a Palermo, un altro stupro di gruppo, dove all’orrore per la violenza si aggiunge quello per la giovanissima età delle due vittime, poco più che bambine, e ...Caivano (Napoli) - "La drammatica vicenda di Fortuna Loffredo pare non abbia insegnato nulla". Lo afferma l'avvocato Angelo Pisani, legale delle famiglie ...