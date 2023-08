(Di venerdì 25 agosto 2023) Leggi Anche Stupro di Palermo, torna in carcere il minore: sui social aveva pubblicato video in cui si vantava Leggi Anche Stupro di Palermo, indagati chiedono di lasciare il carcere: 'Ricevute ...

Per fortuna qualcuno ha rotto il patto di omertà che regna tra chi vive al parco Verde die ... Gli inquirenti della procura dei minori dispiegano in una nota che le ragazze "erano e ...Leggi Anche Stupro di Palermo, torna in carcere il minore: sui social aveva pubblicato video in cui si vantava Leggi Anche Stupro di Palermo, indagati chiedono di lasciare il carcere: 'Ricevute ...Due cuginette, di appena 13 anni , sono state vittime di violenza da parte di un gruppo di adolescenti nel Parco Verde di, in provincia di. Il fatto, riportato da "Il Mattino", è avvenuto all'inizio di luglio. Le due ragazze, nel mese scorso, sarebbero state condotte in un capannone. Il branco ...

Caivano (Napoli), due ragazzine violentate dal branco al Parco Verde TGCOM

Due cuginette, ragazzine di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano.Uno stupro di gruppo: in 6 abusano di due cugine di 13 anni nel Parco Verde di Caivano. Sotto inchiesta, come riporta il quotidiano Il Mattino, un branco di minorenni, probabilmente coetanei delle vit ...