Cagliari-Inter | Ranieri presenta la sfida in conferenza | data e ora

Big match di giornata Napoli - Sassuolo, domenica alle 20.45, mentre si chiude alle 20.45 di lunedì 28 agosto con. Oltre alle mosse mercato, tanti i dubbi di formazione con i primi ...Toccherà achiudere il programma della seconda giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria nel derby lombardo contro il Monza, partono da favoriti contro l'ex Claudio Ranieri, ...... De Winter (d, Genoa); Arthur (c, Fiorentina); Di Maria (a, Benfica) f.c.; Cuadrado (d,) f.c.; Paredes (c, Psg) f.p.; Kulusevski (c, Tottenham); Dragusin (d, Genoa); Di Pardo (d,); ...

Cagliari Inter, ci sarà anche l’attaccante cileno Alexis Sanchez per la sfida dell’Unipol Domus, è fatta per il ritorno Martinez, Thuram, Arnautovic ma anche e soprattutto Alexis Sanchez, saranno ...Cagliari Inter, vi facciamo il punto sui dubbi del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in vista della seconda giornata di Serie A Il Cagliari di Claudio Ranieri sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi nella s ...