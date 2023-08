Cagliari-Inter | Inzaghi riflette sul partner di Lautaro Martinez! ? SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023) Verso, match valevole per la seconda giornata di campionato. Simonedeve sciogliere le riserve tra Arnautovic e Thuram LE ULTIME ? Lunedì serachiuderà la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo la vittoria all’esordio col Monza, vanno a caccia della seconda vittoria di fila.prepara l’undici di partenza. Si va verso la conferma della stessa formazione scesa in campo contro i brianzoli. In avanti, ancora Marcus Thuram in coppia conMartinez. Darmian dovrebbe farcela dal primo minuto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...