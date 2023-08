(Di venerdì 25 agosto 2023), una foto di Gianlucae sullo sfondo un bellissimo paesaggio di montagna. Così l'ex portiere, ora successore del compianto attaccante come capo delegazione della Nazionale italiana , ha ...

, una foto di Gianluca Vialli e sullo sfondo un bellissimo paesaggio di montagna. Così l'ex portiere, ora successore del compianto attaccante come capo delegazione della Nazionale italiana , ha ......su Twitter il giornalista Giuseppe Pastore. All'Universiade Memorial Stadium di Kobe in ... un giovanissimo Gigiche già difendeva la porta della Nazionale.Su Twitter il nuovo capodelegazione dell'Italia Gianluigigli dice addio così: 'Carlo ... E: 'A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma - ...

Buffon ricorda Vialli: il messaggio è commovente Corriere dello Sport

Buffon, una foto di Gianluca Vialli e sullo sfondo un bellissimo paesaggio di montagna. Così l'ex portiere, ora successore del compianto attaccante come capo delegazione della Nazionale italiana, ha ...Il Monzone militava nella Prima Categoria Ligure ed era allenato allora da Adriano Buffon, il padre di Gigi ... Tutti gli sportivi lo ricordano per le sue qualità che lo fanno indicare come il miglior ...