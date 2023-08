Bronzetti-Krejcikova in tv | data | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luciaaffronterà Barboraal primo turno degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Continua ad essere poco fortunata la nostra Lucia, che nei tornei slam difficilmente riesce a pescare bene. E i risultati lo dimostrano, dato che dopo un successo a Melbourne 2022, quando dalle quali si riuscì a spingere fino al secondo turno, poi sono arrivate sei sconfitte consecutive nei tornei majors. L’azzurra ci arriva ancora una volta in fiducia, con un buon torneo giocato nel WTA 125 di Chicago, ma la ceca sulla carta appare avversario di altro livello, seppur spesso acciaccata. La sua tournée nordamericana è stata caratterizzata da due sconfitte al primo turno a Cincinnati e Cleveland, rispettivamente contro Azarenka e ...

Il torneo di Martina Trevisan e Lucia, inserite nella parte bassa del tabellone come Giorgi, inizierà invece rispettivamente contro Yulia Putintseva e Babrora. Se anche la ...Sfortunate Camila Giorgi e Lucia, le rispettive avversarie di Jessica Pegula e Barbora. Il tabellone principale femminile degli US Open completo Us Open Coco Gauff Iga SwiatekInfine Lucia, numero 82 del ranking, debutterà contro Barbora, numero 12, che non ha mai incontrato in carriera.

Bronzetti avanza a Chicago - Rimini il Resto del Carlino

New York – Jannik Sinner contro il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del tabellone principale del singolare maschile dell’US Open 2023 secondo il sorteggio. L’Azzurro, testa di serie numero 6, ...Lucia Bronzetti, tennista verucchiese, ottiene due vittorie in meno di 24 ore a Chicago, ma al sorteggio degli Us Open affronterà la testa di serie numero 12, Barbora Krejcikova. Bronzetti è reduce da ...