Brighton-West Ham sabato 26 agosto 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 25 agosto 2023) Comunque vada a finire tra Chelsea e Luton venerdì sera, ilinizierà la giornata dida primo in classifica per differenza reti a pari punti con Arsenal e Man City. IlHam invece segue staccato di due punti ma, avendo affrontato e battuto il Chelsea, si può dire che il calendario degli InfoBetting: Scommesse Sportive e

... la formazione di Mauricio Pochettino reduce dalla sconfitta rimediata sul campo delHam (3 - ... all'esordio invece un pesante ko in casa del(4 - 1). Obbligo di vittoria per il Chelsea ...Le probabili formazioni diHam(4 - 2 - 3 - 1): Steele; Milner, Webster, Dunk, Estupinan; Gross, Dahoud; March, Pedro, Mitoma; Welbeck.HAM (4 - 2 - 3 - 1): Areola; ...Ham si giocherà sabato 26 agosto alle ore 18.30. COMPARAZIONE QUOTE:HAM 1+MULTIGOAL 2 - 5 1.85 PIÙ INFO 1.99 PIÙ INFO 1.99 PIÙ INFO 1.84 PIÙ INFO Info in ...

Brighton-West Ham per la vetta della Premier: quote e pronostici La Gazzetta dello Sport

Il tecnico italiano ha dichiarato: "Siamo in ottima condizione. C'è una bella atmosfera e vorremmo finire sabato sera in testa alla classifica con nove punti". Il Brighton in questo campionato è ...Brighton-West Ham è una partita valida per la terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.