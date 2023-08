Brigate in Africa | dai romeni ai francesi | tutte quelle che si spartiscono gli affari compreso Shoigu

Ormai non è più tempo di azioni occidentali dirette, né dei francesi income degli Usa in ... al precedente tentativo in Iraq (la goldenche si squagliò davanti all'Isis a Mosul) o all'......ripristinare la sua sfera di influenza 'ottomana' e riportare sotto il suo controllo il Nord... Mohamed Hamza, comandante di una dellepiù forti e fedeli al governo, la 444esima, è stato ...e passamontagna anche no", con queste parole bollava come sbagliata la scelta del Partito ... Nelle zone tropicali e subtropicali di, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America ...

Brigate in Africa, dai romeni ai francesi: tutte quelle che si ... ilmessaggero.it