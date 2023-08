Brescia | malore durante vendemmia | bracciante muore a 37 anni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sul corpo verrà effettuata l'autopsia, ma sembra che si sia sentito male per il caldo Unagricolo di 37è morto per una Cazzago San Martino nelno. La vittima di nazionalità rumena, stavando per un’azienda vitivinicola di Rovato nelno, quando attorno alle 14 si è sentito male, forse a causa del caldo estremo. Immediati i soccorsi del 118, con ambulanza ed elisoccorso, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Asst della Franciacorta e i carabinieri di Gardone Val Trompia. Sul corpo del 37enne – a quanto si apprende – verrà effettuata l’autopsia, che chiarirà se sia stato il caldo a causare la morte del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

