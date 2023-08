Brambati | «Correa fallimento Inter Conte mi disse su Sanchez…»

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’accoglierà probabilmente domani ufficialmente Alexis Sanchez. Massimodice la sua sull’acquisto e sulla cessione di Joaquinsu TMW Radio. OPERAZIONE –non ha capito le scelte: «Non trovo il senso del ritorno di Sanchez, sono rimasto sorpreso ma se poi teniamo conto delle difficoltà economiche della società dobbiamo adeguarci a questo tipo di soluzioni.lo hanno offerto a tutti, è stato sottolineato un. Hai investito soldi su un giocatore che ha fallito, è stata una bocciatura a livello tecnico e economico. Per sopperire alla mancanza hai ripreso un giocatore che ha lasciato a desiderare a Milano.miche si presentò in condizioni fisiche pessime»-News - Ultime notizie ...

TMW RADIO - Brambati: “Lukaku a ora prende 12 milioni. Non ... TUTTO mercato WEB

Poi il pensiero su Romelu Lukaku: "L’altro giorno parlavo con un procuratore, che mi faceva riflettere dicendo che comunque lui al momento è seduto su uno stipendio dodici milioni a stagione. Non ...L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanã, per commentare i temi del giorno. Inter, via Correa e dentro ...