Boy George rischia la bancarotta | vende la casa e prova a salvarsi con un film sull’amico Marilyn che però si oppone

(Di venerdì 25 agosto 2023) Boylaper un debito di 1,75 milioni di sterline che deve all’ex batterista dei Culture Club, Jon Moss. Dopo aver messo sul mercato lalondinese per 17 milioni di sterline e dopo che il tribunale gli ha concesso più tempo per cercare di evitare il fallimento, l’artista vorrebbe tentare direalizzando un biopic sul suo grande amico, icona degli anni ’80. Quest’ultimonon sarebbe affatto d’accordo e così c’è il concreto rischio di rottura tra di loro., vero nome Peter Robinson, come riporta DailyMail ha dichiarato di sentirsi sfruttato e di aver paura che la pellicola non gli dia il riconoscimento che merita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’ex leader dei Culture Club, in difficoltà finanziarie per un debito nei confronti dell’ex batterista della band, progetta un film sul cantante degli anni ...Due compagni di banco in una scuola del 1975, accomunati dal fatto di essere stranieri in Inghilterra. Poi il successo nella musica: un documentario racconta la storia di Georgios Kyriacos Panayiotou ...