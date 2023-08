Boss latitante arrestato grazie al cagnolino dell’amante | Luigi Cacciapuoti era in una villa con piscina

(Di venerdì 25 agosto 2023) La rocambolesca storia di uunche “tradisce” ile mette fine alla sua fuga: latitanza finita per ildai carabinieri mentre sfoglia un quotidiano e legge di camorra napoletana. La latitanza di64 anni, a capo del clan egemone aricca, nel Napoletano, era cominciata a febbraio scorso ed è finita poche ore fa in unaconnon molto lontana, a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, grosso centro tra Napoli e Caserta.dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso.: il“eroe” ha messo sulle sue tracce I ...

Ildovrà scontare 15 anni di carcere. Arrestata anche la donna che era con lui per favoreggiamento Cagnolino tradisce, fuga terminata per ilLuigi Cacciapuoti , arrestato dai carabinieri mentre sfoglia un quotidiano e legge di camorra napoletana. La latitanza di Cacciapuoti 64 anni, a capo del clan ...approfondimentoarrestato a Corfù: tradito dalla passione per il Napoli FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Napoli, nozze trash tra Tony Colombo e vedova di unGli ...AGI - Ilin fuga tradito dal cagnolino dell'amante. La caccia a Luigi Cacciapuoti, 64 anni, a capo del clan egemone a Villaricca, nel Napoletano, è cominciata a febbraio scorso ed è finita in una villa ...

Il boss latitante arrestato grazie al cagnolino dell'amante AGI - Agenzia Italia

Il boss dovrà scontare 15 anni di carcere. Arrestata anche la donna che era con lui per favoreggiamento ...Il barboncino dell'amante era affacciato alla finestra semichiusa della villa dove si nascondeva il ricercato. L'uomo dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso ...