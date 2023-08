Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in ...Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , complice il rimbalzo messo a segno dai titoli bancari, dopo lo scivolone della vigilia, legato all'annuncio a sorpresa della tassa sugli extraprofitti. ...

Borse toniche in attesa di Lagarde e Powell. Germania, l’economia ristagna Il Sole 24 ORE

Tutte le news sull'economia in Italia e nel mondo: circolare, aziendale, politica, di scala, management e molto altro ancora.Nvidia batte le attese ma il titolo sale solo dello 0,1%. Spotify alza i prezzi. Boeing rallenta le consegne per un difetto di fabbricazione ...