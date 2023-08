Borse caute in attesa di Lagarde e Powell Germania | l’economia ristagna

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l' S&P - ...E' stata una seduta piuttosto volatile per leeuropee, che alla fine chiudono tutte in rialzo ma senza lo slancio della mattinata: Milano chiude a +0,24%, Francoforte a +0,15% e Parigi a +0,08%, mentre Londra - controcorrente - spicca a +0,...

Avvio cauto per le Borse europee in attesa di Lagarde e Powell. Germania, l’economia ristagna Il Sole 24 ORE

Seduta contrastata per le Borse di Asia e Pacifico ... mentre per Sidney e Seul il rialzo è stato rispettivamente dello 0,9 e dell’1,56%. Caute Hong Kong (+0,16%) e Shanghai (+0,57%), ancora aperte.Il presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole potrebbe prolungare un atteggiamento restrittivo: non tassi più alti rispetto a quelli attuali, ma elevati più a lungo. Il Pil della Germania rim ...