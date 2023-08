(Di venerdì 25 agosto 2023) Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in, in coincidenza della correzione degli indici azionari Usa, e in attesa di maggiori indicazioni dal simposio di Jackson Hole ...

Il Principale indice azionario giapponese affonda dell'1,38% a quota 31.840,91 in apertura. 25 - 08 - 2023 02:31perde terreno e riporta un - 1,79% alle 04:50, scambiando a 31.710,52 punti. 25 - 08 - 2023 04:50Indice Nikkey - 1,38% a quota 31.840,91 all'apertura pomeridiana. 25 - 08 - 2023 05:38

Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,33%) Agenzia ANSA

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in netto calo, in coincidenza della correzione degli indici azionari Usa, e in attesa di maggiori indicazioni dal simposio di Jackson Hole dell ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 ago - Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo sostenuta dal balzo dei titoli tecnologici a Wall Street e ...