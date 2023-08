Borsa | Milano apre in lieve calo | Ftse Mib - 0 | 09%

L'incertezza si ha anche sulla piazza diche si posiziona sulla linea di parità. Trascurata Francoforte , che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore Londra , che non registra ...Valori in leggero rialzo per ladi, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,079. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,16%. ...L'attesa per gli interventi della presidente della Bce, Christine Lagarde, e del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole consiglia prudenza agli investitori, che ...

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,45% QUOTIDIANO NAZIONALE

Chiusura leggermente positiva per Piazza Affari il 14 giugno. L’indice Ftse Mib è salito dello 0,22% a 16.152 punti. NEGATIVA RCS. Pesante Rcs, che ha registrato un calo del 4,26% a 3,63 euro, dopo ...Jackson Hole sarà un appuntamento all'insegna della noia. Ma forse non per Bitcoin. Il classico appuntamento di Jackson Hole, che vedrà Jerome Powell parlare in pubblico anche di… Leggi ...