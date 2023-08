Borsa | l' Europa parte incerta | Londra +0 | 1%

A Piazza Affari il Ftse Mib in avvio non si allontana dalla parita' ( - 0,01%), mentre nel resto d'Francoforte segna - 0,18%, Parigi - 0,08% e Amsterdam - 0,1%. Tra i principali titoli ..."In questache da anni non cresce e già destinata alla deindustrializzazione e all'irrilevanza sugli scenari globali, saremo anche tutti un po' meno liberi. L'entrata in vigore del Digital ...***apre cauta, Milano - 0,1%, Parigi - 0,2% (RCO). 25 - 08 - 23 09:02:12 (0152) 0 NNNN

Svanisce effetto Nvidia, Europa chiude in calo con Milano -0,57%. Occhi su Jackson Hole Il Sole 24 ORE

Jackson Hole sarà un appuntamento all'insegna della noia. Ma forse non per Bitcoin. Il classico appuntamento di Jackson Hole, che vedrà Jerome Powell parlare in pubblico anche di… Leggi ...Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in avvio di seduta: la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,1%, mentre Francoforte cede lo 0,1% e Parigi lo 0,2%.