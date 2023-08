Borse europee fiacche nel finale con i listini Usa negativi dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole. La prospettiva di nuovi rialzi sui tassi in assenza di un "calo ...Le reazioni europee indopo le parole di Powell Il presidente della Fed frena gli entusiasmi delle borse in. Dopo l'annuncio che "la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario" ..."Con un tasso di prenotazione delle strutture ricettive online al 43,3%, siamo fieri di mantenere la nostra posizione come seconda destinazione preferita in. Le nostre meravigliose città d'...

Borsa: Europa fiacca nel finale, effetto Powell, Milano +0,2% QUOTIDIANO NAZIONALE

In rialzo il greggio (Wti +1,11% a 79,93 dollari al barile) e il gas naturale (+9,7% a 35 euro al MWh), fiacco invece l'oro (-0,08% a 1.917,8 dollari l'oncia). Risale il dollaro a 0,927 euro e 0,795 ...Il 70enne ha comunque promesso «cautela» nel valutare se procedere a ulteriori strette monetarie. A mercati europei ormai chiusi prenderà poi la parola anche la presidente della Banca centrale europea ...