Borsa di Milano oggi 25 agosto 2023

(Di venerdì 25 agosto 2023)– .ha chiuso l’ultima seduta della settimana in testa alle altre borse europee pur con la delusione per l’intervento del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole. L’ipotesi di nuovi rialzi da parte della Banca Centrale Usa in assenza di un “calo sostanziale” dell’inflazione ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Italiana22 settembre 2020:+0,54%Italiana23 settembre 2020:+0,18%Italiana25 settembre 2020:-1,10%di17 marzo ...

(Ftse Mib +0,22%) resiste in territorio positivo insieme a Parigi (+0,04%), cedono invece quasi lo 0,1% Francoforte, Londra e Madrid. Sullo sfondo la conferma del rallentamento della Germania, ...Chiusura in rialzo per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,49% a 28.208 punti. .... che si è rafforzato su tutte le principali valute, mentre gli indici dieuropei dopo una prima frenata hanno recuperato terreno chiudendo la giornata con un minirialzo (più 0,51 per ...

MILANO (ITALPRESS) – Apertura in rialzo a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +0,49% a 27.896 punti, mentre l’Ftse Italia… Leggi ...A un anno e mezzo dall’invasione russa dell’Ucraina, borsa, pil e spread mostrano di aver tenuto mentre è crollato il prezzo del gas e sceso quello del petrolio. Eppure l’inflazione resta ancora eleva ...