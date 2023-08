Bomba o missile? Le ipotesi sull’incidente aereo costato la vita a Prigozhin

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Perché l’su cui volavaè precipitato? Cosa è successo? Grey Zone e gli altri canali Telegram vicini al gruppo Wagner non sembrano avere dubbi: il jet privato è stato abbattuto dalla contraerea russa. Molte testate internazionali invece parlano di unaa bordo. L’esame dei detriti chiarirà molte incognite ma, se si è trattato dell’annunciata vendetta di Vladimir Putin per la tentata marcia su Mosca, non si può escludere che il verdetto dell’ente competente, la Commissione Interstatale dell’Aviazione (Iac), possa venire manipolato. Le informazioni disponibili al momento sono scarse ma, in attesa del rapporto ufficiale dell’Iac, è comunque possibile effettuare alcune congetture. Parte della coda è stata ritrovata ad almeno due chilometri dal resto della carcassa del velivolo, sostiene Ria Novosti, agenzia stampa ...