(Di venerdì 25 agosto 2023) Il Comune diha previsto per le prossime settimane alcunidi sistemazione riguardanti tutto il. Gli, infatti, riguarderanno il cimitero, le scuole, la palestra, la piazzola ecologica, il parco dei centri sportivi oltre che alcunidi segnaletica stradale. Entrando più nello specifico gli stanziamenti riguarderanno: Manuntenzione dell’impianto di irrigazione del campo da calcio dei centri sportivi: 1.800 € Sostituzione di una guaina bituminosa presso il cimitero: 2.000 € Sostituzione scambiatore di calore acqua calda presso la scuola secondaria: 1.800 € Sistemazione ascensore palestra Atleti Azzurri: 1.600 € Sostituzione impianto di sollevamento del canestro presso la palestra Atleti Azzurri: 2.900 € Riparazione impianto di ...

...Spluga LC Ss629 del lago di Monate VA Sp235 di Orzinuovi LO Sp671 della Valle Seriana BG Meda via Vignazzola MB 11 agosto A4 Torino - Trieste Mi SS36 del lago di Como e dello Spluga LC Sp142......Spluga LC Ss629 del lago di Monate VA Sp235 di Orzinuovi LO Sp671 della Valle Seriana BG Meda via Vignazzola MB 11 agosto A4 Torino - Trieste Mi SS36 del lago di Como e dello Spluga LC Sp142......Spluga LC Ss629 del lago di Monate VA Sp235 di Orzinuovi LO Sp671 della Valle Seriana BG Meda via Vignazzola MB 11 agosto A4 Torino - Trieste Mi SS36 del lago di Como e dello Spluga LC Sp142...

Boltiere: nuovi interventi nel territorio comunale BergamoNews.it

Sono stati installati nuovi autovelox in Lombardia. Ecco dove sono stati piazzati i controlli in questa rovente settimana d’agosto.