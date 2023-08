BMW X5 Li - In Cina la Suv allunga il passo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 agosto 2023) La BMW presenta al Chengdu Motor Show le varianti della nuova X5 dedicate al mercato cinese. La Suv tedesca viene proposta nelle versioni xDrive30Li ed xDrive40Li e si distingue dalle cugine proposte negli altri paesi Per alcuni elementi esclusivi, a partire dalle dimensioni più generose.lungo e full optional. La sigla Li, come da tradizione BMW, indica infatti illungo, non disponibile per le altre X5 commercializzate nel resto del mondo. Le X5 cinesi, prodotte localmente, hanno quindi unto di 130 mm, con l'incremento totalmente a vantaggio dell'abitabilità della seconda fila e per questo sono statete anche le portiere. Il design di frontale e coda è analogo a quello già svelato in Europa, ma le varianti cinesi offrono di serie la griglia Iconic Glow illuminata con ...