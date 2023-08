Blitz carabinieri | catturato pericoloso boss | grazie ad un barboncino

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una importante operazione che porta la firma dei, i quali hanno arrestato un: tutto questo è avvenutoall’aiuto da parte di unUn vero e propriosi è verificato, nelle ultime ore, nella città.aiche sono riusciti ad arrestare undella camorra. Ci troviamo a Giugliano (provincia di Napoli9 dove è finito in manette Luigi Cacciapuoti. Quest’ultimo, 64 anni, era latitante ed è considerato il capo dell’omonimo clan che si trova a Villaricca e nei comuni limitrofi. Nel corso dell’operazione, però, sono emersi alcuni dettagli molto particolari.(Ansa Foto) Notizie.comGli stessi che vedono come protagonista ...

Sul posto anche idi Collagna per i rilievi di rito. Dopo l'ok del magistrato, la salma è stata portata via intorno alle 2 di stanotte a Ligonchio dai tecnici del Soccorso alpino. Forse ...La tempestività d'intervento deiperò non ha dato scampo al gestore della bisca, un sessantaduenne di Caserta, ed ai 19 presenti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, i quali ...... fuga terminata per il boss Luigi Cacciapuoti, arrestato daimentre sfoglia un ... Oggi ildopo aver studiato e analizzato ogni possibile via di fuga, anche l'impianto fognario comunale ...

Blitz dei carabinieri a Mestre fino a tarda notte VeneziaToday

Blitz della Finanza contro gli ambulanti abusivi sulle spiagge: 21mila articoli sequestrati, 88 sanzionati. Uno tenta la fuga tuffandosi in mare È successo a Fermo, dove i carabinieri della locale ...Una bisca clandestina protetta da un sintema di scatole cinesi, quella in cui nelle prime ore dell'alba hanno fatto irruzione i carabinieri della locale Compagnia. L'accesso alla sala ...