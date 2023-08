Blake Lively e Serena van der Woodsen hanno qualcosa in comune

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 agosto 2023) Cos’invan der? Entrambe risultano estremamente glam, perché curano nel dettaglio i propri look, sia nella finzione che nella realtà. Gossip Girl è terminato da tempo, ma la popolarità dinon è svanita.non ha bisogno di presentazioni. L’attrice è stata avvistata di recente sul set per It Ends With Us, la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover che ha generato forte interesse a livello globale. Ha macinato i primi consensi recitando in 4 amiche e un paio di jeans, ma la fortuna ha girato dalla sua quando è stata scelta per Gossip Girl. Ha interpretatovan der, uno dei ...