Black Jack vince la Palermo-Montecarlo 2023

(Di venerdì 25 agosto 2023) La, diciottesima edizione, ha il suo vincitore in tempo reale: il 100 piedi, dell’armatore australiano Peter Hamburg, skipper Mark Bradford, timoniere Joao Signorini, tattico Brad Butterworth, ha tagliato il traguardo di Monaco alle 19:53:06, con una splendida luce prima del tramonto, conquistando la Line Honours e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.trionfa ma il record del 2015 resta imbattuto Il maxi di 31 metri ha completato il percorso dal Golfo di Mondello al Principato di Monaco con il tempo di 55 ore, 3 minuti e 6 secondi, circa 8 ore in più del record della corsa che resta imbattuto dal 2015, quando a stabilirlo fu la stessa barca, con il nome di Esimit Europa 2. Singolare che in banchina a complimentarsi con il ...

Montecarlo - Vanno ai line honour della XVIII Palermo - Montecarlo 2023. Il 100 piedi dell'armatore australiano Peter Hamburg, skipper Mark Bradford, timoniere Joao Signorini, tattico Brad Butterworth, ha ...La Palermo - Montecarlo 2023 entra nel vivo, nelle fasi finali per il maxi di 100 piedi, che ha rispettato la qualifica di favorito ed è atteso per primo in tempo reale sul traguardo davanti all'entrata di Port Hercule a Monaco. Dopo una prima fase di regata a buona velocità, ...A Hollywood lavora con registi come Jared Hess e Carlos Carrera e attori quali, Harrison Ford e Bruce Willis. Tra i primi premi annunciati: il Premio per i Diritti Umani a Chiara Tilesi ...

A Black Jack i line honour della Palermo-Montecarlo Farevela

La Palermo-Montecarlo 2023, diciottesima edizione, ha il suo vincitore in tempo reale: il 100 piedi Black Jack, dell'armatore australiano Peter Harburg, skipper Mark Bradford, timoniere Joao Signorini ...Pronostico rispettato. Black Jack taglia per primo in tempo reale il traguardo della Palermo-Montecarlo 2023. Il maxi di 100 piedi dell’armatore australiano Peter Hamburg, skipper Mark Bradford, è arr ...