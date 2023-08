Bisca clandestina a pochi passi dal tribunale | 19 denunciati e 45mila euro sequestrati

(Di venerdì 25 agosto 2023) Santa Maria Capua Vetere. Unaprotetta da un sistema di scatole cinesi, quella in cui nelle prime ore dell’alba hanno fatto irruzione i carabinieri della locale Compagnia. L’accesso alla sala giochi scoperta in via Francesco Lugnano a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, era protetto da più porte blindate e da anticamere che, in caso di arrivo delle forze dell’ordine, avrebbero consentito ai presenti di nascondere il denaro e le puntate di gioco. La tempestività d’intervento dei carabinieri però non ha dato scampo al gestore della, un sessantaduenne di Caserta, ed ai 19 presenti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, i quali sono stati subito bloccati ed identificati. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati denaro contante, assegni e un orologio di pregio ...

All'interno di una vettura di uno dei partecipanti alla, risultato avere numerosi precedenti all'attivo, gli agenti hanno sequestrato una pipetta in vetro e 7 grammi di shaboo.

La Polizia di Stato scopre una bisca allestita nei locali di un'associazione culturale di Milano, all'interno trovati tavoli da gioco e materiale per il mahjong, la roulette e il poker.