Bimbo muore punto da un calabrone | cinque trapianti con gli organi donati dalla famiglia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Hanno permesso di salvarevite con altrettanti, tre dei quali (fegato e due reni) all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, glidel bambino tedesco di 9 anni morto nei giorni scorsi per la puntura di unmentre si trovava con lain un agriturismo a Costa Vescovato, sulle colline tortonesi (Alessandria). Particolarmente complesso il trapianto di fegato, il 126/o di quest’anno eseguito dal Centro di Torino. Poiché l’organo aveva patito un danno ischemico protratto (più di 1 ora di arresto cardiaco), non ha trovato candidati pediatrici in lista nazionale idonei per riceverlo ed è stato quindi destinato a un paziente piemontese adulto di piccola corporatura, cronicamente ricoverato alle Molinette di Torino per uno stato di encefalopatia epatica ...