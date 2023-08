Bimba di 7 anni denuncia | ‘presa a cinghiate da mamma e da nonno’

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bambina di setteha raccontato ai carabinieri di essere stata picchiata a colpi didalla madre e dal nonno materno. La vicenda, di cui scrive il quotidiano La Città di Salerno, si sarebbe verificata nelle scorse settimane a Battipaglia, città della Piana del Sele. L’allarme è scattato in una torrida domenica pomeriggio di luglio. La piccola è stata notata da un passante tra le strade di Battipaglia. Era sola, svestita e abbandonata. Ai carabinieri, allertati dal cittadino, ha raccontato di essere stata picchiata dallae dal nonno. Segni di violenza che sono emersi anche dagli accertamenti clinici a cui è stata sottoposta in ospedale., padre e nonno sono indagati per maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace. La piccola, che dovrà essere ascoltata ...

Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...... accorsi in gran numero, la donna si fece largo, poggiò lasotto l'immagine della Madonna e ... Le iniziative sono promosse dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che da due...Ferita anchedi 3Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Bimba di 7 anni denuncia, 'presa a cinghiate da mamma' Euronews Italiano

Il trapianto di organi da un bambino tedesco di 9 anni, morto dopo la puntura di un calabrone nell'Alessandrino, ha permesso di salvare cinque vite. Il cuore è stato prelevato e trapiantato a un picco ...Sono le 15 del 30 luglio, una rovente domenica estiva, quando un passante si imbatte in una bambina seminuda che vaga da sola per strada a Battipaglia, in provincia di Salerno. La ...