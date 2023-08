Bergamo | allarme baby gang | disposti più controlli in centro e anche a Orio Center

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto nella mattina di venerdì una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, del vice sindaco Sergio Gandi e del vice comandante della polizia locale Antonio Bettoni, per fare un punto della situazione dopo gli episodi di rissa avvenuti, nel pomeriggio di domenica 20 agosto nelcittà, tra la stazione ferroviaria e Porta Nuova, che hanno coinvolto un folto gruppo di giovani, molti dei quali minorenni, di origine straniera, giunti in città da paesi della provincia. A seguito dell’esame della questione si è deciso un ulteriore intensificazione delle attività di sorveglianza nelle aree più sensibili della città e nei punti di maggiore aggregazione dei giovani, con un dispositivo articolato che va a integrare il presidio ...