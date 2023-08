Belen Rodriguez dimentica De Martino? Cosa fanno da separati La parola al web

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)in vacanza ad Albarella si concede una cavalcata al tramonto sul mare: le foto incantanosi trova ufficialmente ad Albarella dove sta trascorrendo questi ultimi giorni di agosto prima di riprendere la routine. La nota showgirl è volata sull’isola ma non è sola,tra uno scatto e l’altro ha mostrato di essere in compagnia della sua famiglia e dei suoi figli e di un uomo. In alcuni scatti pubblicati sul suo account Instagram in una gallery, laha immortalato un uomo a cavallo, si tratta dell’imprenditore Elio Lorenzoni? Leggi anche –> Back to school: la collezione glamour di Chiara Ferragni X Pigna I romantici scatti al tramonto scatenano il web… I fan disono felici di rivederla sorridente nei nuovi scatti social. ...