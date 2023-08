Belen fidanzata con Elio Lorenzoni | le prime immagini con la nuova fiamma

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino,con. Non un’indiscrezioni di un non meglio precisato esperto di gossip a caccia di rumor infondati: lo scoop arriva dalla rivista GrandHotel i cui paparazzi hanno rintracciato la coppia sull’isola di Albarella, nell’Adriatico, dove in questo momento sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.consono insieme, felici, e alla luce del sole. In loro compagnia c’è la famiglia della showgirl argentina, che nella serata di giovedì 24 agosto si è concessa una passeggiata a cavallo insieme al nuovo fidanzato in riva al mare. I due sono stati immortalati mentre lasciano ...