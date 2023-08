Belen e Elio Lorenzoni escono allo scoperto | ecco le prime foto insieme | ?dimenticato? Stefano De Martino

fidanzata conLorenzoniLorenzoni sono insieme, felici, e alla luce del sole. In loro compagnia c'è la famiglia della showgirl argentina, che nella serata di giovedì 24 agosto ...Un post che sembra archiviare (definitivamente) la storia con Stefano De Martino e le foto conLorenzoni.Rodriguez torna al centro del gossip. 'Ora mi sento di nuovo bene', ha scritto la showgirl argentina a commenta di una foto su Instagram che la vede con caschetto e stivali in ..., dunque. Un nuovo amore, grazie al quale la bella argentina è riuscita, si spera, ad archiviare finalmente la delusione della rottura con Stefano De Martino . Ha voltato pagina, come si ...

Belen e le prime foto di Elio: la romantica cavalcata sul mare e quella frase che non passa inosservata Today.it

Un post che sembra archiviare (definitivamente) la storia con Stefano De Martino e le foto con Elio Lorenzoni. Belen Rodriguez torna al ...Ormai Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio non si nascondono più. Spunta una paparazzata e lei posta delle foto ...