Belen e Elio fidanzati o strategia mediatica e ritorno con De Martino? FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il gossip continua ad infiammare suRodriguez e Stefano De. Pare che dietro l'ennesima crisi tra il conduttore di Rai2 e l'ex annunciatrice di Tu Si Que Vales ci sia il presunto tradimento di lui. Tanto presunto non è dal momento che la showgirl argentina ha pubblicato un filmato dal significato inequivocabile ovvero un branco di cervi su un prato e dalle lunghe corna. Una risposta chiara a chi da settimane si chiedeva se ci fossero state terze persone dietro il loro terzo addio in dieci anni di matrimonio. A quanto pare sì. Lasciando da parte per il momento Stefano De, che si sta concedendo lunghe vacanze circondato dagli amici,Rodriguez è stata vista con l'imprenditoreLorenzoni: è solo un amico o qualcosa di più? I due si conoscono da un paio d'anni e magari da ...