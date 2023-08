Belen dimentica Stefano De Martino | «Ora mi sento di nuovo bene»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 25 agosto 2023)Rodriguez eDesono stati i protagonisti indiscussi di questa torrida estate di gossip. La loro ennesima separazione, con tanto di presunti nuovi compagni e nuove fiamme, è stata al centro delle cronache rosa. Il ballerino, in merito alla questione, non si è mai espresso troppo chiaramente, mentre, la showgirl, tramite frecciatine sul proprio profilo Instagram, avrebbe alluso a un presunto tradimento di lui e avrebbe specificato, più volte, di essere nuovamente pronta a riprendere in mano la sua vita. Le nuove foto social sono una prova della rinascita di. Il post Instagram diRodriguezRodriguez è pronta a ricominciare da zero, di. Lo testimonia ilpost che ha pubblicato recentemente sul proprio ...