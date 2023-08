Bayern Monaco | Tuchel | 'Pavard ha chiesto di andarsene'

La terza parte è Thomas Tuchel che rappresenta il, club che potrebbe decidere di non lasciare partire il terzino francese. In conferenza stampa Tuchel ha spiegato i motivi. Le parole ...ACQUISTI: Karlsson (a, AZ); Fabbian (c, Inter); Ndoye (a, Basilea); Beukema (d, Az Alkmaar); El Azzouzi (c, Union Saint - Gilloise); Posch (d, Hoffenheim) risc.; Zirkzee (a,) risc.; ...Il fattore scatenante fu il rigore sbagliato dall'allora 20enne Romelu nel corso della Supercoppa Europea vinta, in seguito a quel penalty mancato, dal. Qualche anno più tardi, in ...

Dalla Germania - Un nuovo profilo dalla Bundesliga tra i nomi per sostituire Pavard al Bayern Monaco Fcinternews.it

Mentre l'arrivo di Benjamin Pavard non è ancora sicuro al 100%, visto che il Bayern Monaco non ha ancora trovato un sostituto (prima di lunedì è complicato), con Perr ...Manca una settimana alla chiusura del calciomercato 2023 e, tra voci e ultime news, tutti i club sono attivi per completare le operazioni ...