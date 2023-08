Baunei Nu | albero caduto da parete rocciosa finisce in mare | morta la 28enne Marina Masia | aspirante medico

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si chiamavala giovane donna di 28 anninella costa di, in provincia di Nuoro. La ragazza, specializzanda in medicina, èschiacciata sotto unda unadella cala delle Piscine di Venere, sotto gli occhi della madre e del fratello, che aveva

Sardegna: un albero si stacca dal costone e uccide 28enne. L’area era vietata ai bagnanti perché pericolosa la Repubblica

