Battipaglia | bimba di 7 anni sola in strada senza vestiti | “Mamma e nonno mi hanno preso a cinghiate”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una bambina seminuda che vaga daper la statale. È la scena in cui si è imbattuto un passante intorno alle 15 di domenica 30 luglio, a. Nei pressi della rotatoria tra via Baratta e la Statale 19, l’uomo ha notato la piccola di soli 7e si è fermato per prestarle aiuto. Era ricoperta di graffi e lividi. “mipicchiato. Mipresa a”, ha raccontato in lacrime all’uomo, che ha chiamato i carabinieri. A riportare la vicenda è stato il quotidiano La Città. I militari giunti sul postoprestato i primi soccorsi alla. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata picchiata a colpi di cintura dalla madre 32enne e dalmaterno, 62 ...

